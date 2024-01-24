Сражающаяся с раком Лиза Боярская вышла на люди в черном и с закрытым горлом

Актриса приехала поддержать подругу на премьере фильма "Мастера и Маргариты"

Премьера фильма по бессмертной книге Михаила Булгакова уже сейчас называется одной из самых громких в наступившем году. В прокат картина выйдет 25 января, а вчера состоялся премьерный показ в Москве. На него приехала Елизавета Боярская в неожиданном наряде.



История создания картины наполнена мистикой, как и сама книга. Изначально выход фильма планировался на 2018 год. Но сначала сменился постановщик, потом начался ковид. И вот наконец третья попытка экранизировать легендарный роман увенчалась успехом. Красавицу-ведьму в картине сыграла Юлия Снигирь, а ее возлюбленного Мастера – Евгений Цыганов. Поддержать подругу приехала дочь главного Д`Артаньяна страны Лиза Боярская.

В кинотеатр актриса явилась в антрацитовом костюме с корсетом, а ее шею закрывал такой же черный чокер с крупной розой. Ярко-алая помада довершила неожиданный и дерзкий образ, обычно не свойственный Елизавете. Максим Матвеев, муж Боярской, в Москву приехать не смог, так что фанаты звездной четы забеспокоились и предположили, что в семье актеров нелады.

На самом деле Лиза не раз говорила, что плотный график не дает им с Максимом часто выходить в свет вместе. Однако на благотворительность они находят время всегда.

Елизавета и Максим постоянно занимаются помощью тяжелобольным детям, нередко страдающим от онкологии.

Заметим, в последнее время Лиза Боярская вообще мало появляется на людях. Ее приоритеты нынче – работа и семья, особенно недавно перенесший инфаркт отец, Михаил Боярский. Над восстановлением его здоровья сейчас хлопочут все близкие.

Ранее мы рассказывали, что мать Елизаветы критикует дочь, отодвинувшую детей ради работы.

