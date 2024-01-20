"Да, я подкаблучник": натерпевшаяся Луппиан приструнила Боярского

"Да, я подкаблучник": натерпевшаяся Луппиан приструнила Боярского
Михаил Боярский. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Теперь в семье все мирно и тихо

Жена Михаила Боярского Лариса Луппиан призналась, что их брак не такой уж и "сказочный" как это может показаться со стороны. Женщина рассказала, что многого натерпелась от своего известного мужа, и в какой-то момент дело чуть не дошло до расторжения брака. Однако приструнить главного мушкетера со временем она все же смогла. Боярский обещал жене, что исправится. 

"Да, я подкаблучник. И рад, что у меня есть каблук, который может опереться на меня",  —  поделился подробностями личной жизни артист. 

Сейчас для артиста главное в жизни  —  семья и внуки. Михаил Сергеевич признается, что деньги и слава теперь его интересуют меньше. Особенно убедился в этом 74-летний Боярский после тяжелой болезни. Артист перенес операцию, и рядом все время была любимая Лариса. 

Из-за болезни Боярский старается отойти от жизни на сцене. Единственная, кому артист не может отказать – это жена. Луппиан до сих пор является художественным руководителем в Театре Ленсовета в Санкт-Петербурге и иногда просит мужа выступить. 

Ранее стало известно, что Боярский украл роль Д’Артаньяна, и мушкетер мог бы быть с другим лицом. 

Источник: 7Дней.ру ✓ Надежный источник
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