"Да, я подкаблучник": натерпевшаяся Луппиан приструнила Боярского

Теперь в семье все мирно и тихо

Жена Михаила Боярского Лариса Луппиан призналась, что их брак не такой уж и "сказочный" как это может показаться со стороны. Женщина рассказала, что многого натерпелась от своего известного мужа, и в какой-то момент дело чуть не дошло до расторжения брака. Однако приструнить главного мушкетера со временем она все же смогла. Боярский обещал жене, что исправится.

"Да, я подкаблучник. И рад, что у меня есть каблук, который может опереться на меня", — поделился подробностями личной жизни артист.

Сейчас для артиста главное в жизни — семья и внуки. Михаил Сергеевич признается, что деньги и слава теперь его интересуют меньше. Особенно убедился в этом 74-летний Боярский после тяжелой болезни. Артист перенес операцию, и рядом все время была любимая Лариса.

Из-за болезни Боярский старается отойти от жизни на сцене. Единственная, кому артист не может отказать – это жена. Луппиан до сих пор является художественным руководителем в Театре Ленсовета в Санкт-Петербурге и иногда просит мужа выступить.

Ранее стало известно, что Боярский украл роль Д’Артаньяна, и мушкетер мог бы быть с другим лицом.