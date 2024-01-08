У кого Боярский украл роль Д`Артаньяна: главный мушкетер мог быть с другим лицом

У кого Боярский украл роль Д`Артаньяна: главный мушкетер мог быть с другим лицом
Михаил Боярский. Кадр из фильма "Д’Артаньян и три мушкетера" (1978)
Некоторые персонажи изначально должны были быть сыгранными другими актерами, в том числе гасконец

Советский фильм о приключениях бравых мушкетеров, знает, наверное, каждый россиянин. Несколько поколений кинозрителей, замирая перед экраном, следило за похождениями красавцев в голубых плащах, задорно сражавшихся на шпагах и бойко пьющих бургундское. Однако не все знают, что заслуженного Д’Артаньяна всего Союза мог сыграть вовсе другой артист.

К хрипловатому голосу, усам и фирменному выкрику "Каналья" мы все привыкли настолько, что даже не представляем себе на месте Михаила Боярского кого-то другого. А ведь изначально на месте дерзкого гасконца режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич видел Александра Абдулова. На тот момент будущая звезда еще таковой не была – на счету "Чародея" было всего несколько крупных киноролей.

Режиссер познакомился с Боярским, уже прогремевшим в фильмах "Старший сын" и "Мама", а в первый день 1978 года на экраны вышел блистательный мюзикл "Собака на сене", где великолепно сыграл дуэт Боярского и будущей Миледи Маргариты Тереховой. При знакомстве Боярский клятвенно заверил, что в "мушкетерах" согласен играть даже дворника. Тогда Юнгвальд-Хилькевич предложил ему роль Рошфора, которого в итоге воплотил Борис Клюев и пригласил в Одессу на пробы.

Опоздавшего Боярского переодели и пригласили в павильон. Режиссер удивился внезапной тишине, невозможной на киностудии, и обернулся посмотреть, что заставило замолчать киношников.

"Поворачиваюсь: перед нами стоит д’Артаньян. Единственный и неповторимый", – вспоминал Георгий Юнгвальд-Хилькевич.

Так Михаил Боярский украл роль у Александра Абдулова, а заслуженный мушкетер всей страны оказался с другим лицом. Еще один аргумент в пользу Боярского – его прекрасный голос и умение петь. Авторы песен к фильму изначально возражали против Абдулова, не тянувшего музыкальные партии. Кстати, против Абдулова была и исполнительница роли королевы  Алиса Фрейндлих, к которой режиссер прислушивался.

В итоге Абдулову отказали, чем он был весьма недоволен, а несколько поколений зрителей при словах "Д`Артаньян" сразу представляют себе бравого усача в шляпе с пером – и лукаво-дерзкий взгляд Михаила Боярского. Более точного попадания в роль и представить невозможно.

Ранее мы рассказывали, как сегодня живет заслуженный артист и любимец публики Михаил Боярский.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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