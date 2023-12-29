Появились новые сведения о состоянии Боярского

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В минувший четверг СМИ сообщили, что актер Михаил Боярский во второй раз попал в больницу в течение декабря. В начале месяца стало известно, что артист перенес инфаркт. Что стало причиной для нового визита не уточнялось.
Позже представители артиста заявили, что проходил плановое обследование в одной из питерских клиник. После этого Боярский отправился домой. Его PR-менеджер Надежда Дуванова в беседе с RT отметила, что знаменитость чувствует себя хорошо.
Михаил Боярский все также планирует выступить перед публикой 31 декабря. У него состоится спектакль "В этом милом старом доме".
Конфликт не удалось уладить спокойным диалогом