Появились новые сведения о состоянии Боярского

Не так давно он перенес инфаркт

В минувший четверг СМИ сообщили, что актер Михаил Боярский во второй раз попал в больницу в течение декабря. В начале месяца стало известно, что артист перенес инфаркт. Что стало причиной для нового визита не уточнялось.

Позже представители артиста заявили, что проходил плановое обследование в одной из питерских клиник. После этого Боярский отправился домой. Его PR-менеджер Надежда Дуванова в беседе с RT отметила, что знаменитость чувствует себя хорошо.

Михаил Боярский все также планирует выступить перед публикой 31 декабря. У него состоится спектакль "В этом милом старом доме".