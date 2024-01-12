Отодвинула детей ради карьеры: мать Боярской раскритиковала дочь-актрису

Внешняя идиллия, царящая в семье дочери Боярского, не соответствует реальности

Перед Новым годом дни рождения отметили главный Д`Артаньян страны Михаил Боярский и его дочь Лиза. Незадолго до общего праздника актера увезли в больницу, но все обошлось. Муж Лизы Максим Матвеев два года назад переехал в Петербург, и теща в восторге от него. А вот отношение дочери к детям Лариса Луппиан не одобряет.

Жена Михаила Боярского обожает зятя и разделяет его позицию по отношению к детям. Она хвалит Максима за ответственное отцовство, которое особенно ярко видится на фоне постоянной занятости матери мальчишек, Лизы.



"Для нее очень важна профессия. Я предупреждаю дочь о том, что со временем она сильно об этом пожалеет", – подчеркнула Луппиан.

Когда-то Лариса поступила так же, как сегодня ее зять: отказалась от кино ради детей, за что Боярский не устает благодарить свою половинку. Максим тоже признается, что дети – центр его мира, а профессия давно отошла на второй план. В итоге его день почти полностью посвящен детям, что для выросшего без отца Матвеева очень важно.

Однако полностью Максим Матвеев от профессии не отказался. Недавно он сыграл бизнесмена, кандидата в губернаторы в сериале "Спойлер". В работе над ролью ему очень помог шурин, депутат Госдумы. Лиза, которая снималась и с отцом, и с мужем, предпочитает в качестве партнера на съемках как раз супруга. По ее словам, отец, представитель петербургской актерской школы, фонтанирует идеями, порой чересчур. А Максим четко и выверенно исполняет задачу режиссера с первого раза.

Ранее мы рассказывали, что Лиза Боярская обратилась к россиянам с пламенным заявлением о своей ненависти к насилию.

