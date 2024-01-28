"Подлость": всплыли скандальные слова Цыганова об Украине

Премьера новой киноленты с участием артиста обернулась скандалом

В конце января состоялась премьера новой версии "Мастера и Маргариты", где в главной роли снялся Евгений Цыганов. Выход фильма обернулся скандалом – сперва режисера Михаила Лошкина потребовали наказать за "фейки о ВС РФ" и внести в список экстремистов, а теперь всплыли и скандальные слова Цыганова об Украине.

В Сети напомнили, что после февраля 2022 года артист публиковал видеообращение, в котором критиковал происходящее. Он требовал, чтобы все решили мирным путем. До этого в интервью Собчак Цыганов вспоминал, как приезжал работать на Украину и не увидел там никаких проявлений нацизма, о которых сейчас так активно говорят.

Оскандалилась и его супруга Юлия Снегирь, которая сыграла Маргариту в кинокартине. В марте 2022 года она поздравляла сына с днем рождения и желала, чтобы он никогда не знал, что такое война.

Однако после подобных заявлений артистов не стали отменять. Напротив, Цыганова и Снегирь активно выходят на театральную сцену и снимаются в кассовых фильмах. Россияне остались возмущены, что в их отношении не предприняли никаких мер.

"Каждый артист должен думать головой прежде чем что-то говорить, и что взять с него – бросить семерых детей... Подлость",

"Почему враги получают госфинансирование?",

"Кто-то сомневался, что он сволочь? Он очень похож на своего персонажа в "Оттепели", скользкий и трусливый",

"Кто дал прокат фильму? Режиссер русофоб. Актеры русофобы",

"Почему такие артисты до сих пор живут и работают в России? Нужно гнать их прочь из страны!",

– возмущаются россияне.