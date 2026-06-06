Беглая Лазарева* пожаловалась на российских журналистов

Беглая Лазарева* пожаловалась на российских журналистов
Татьяна Лазарева*. Фото: соцсети
Знаменитость внимательно следит за тем, что происходит на бывшей родине

Беглая ведущая Татьяна Лазарева* заявила, что устала от большого количества негативных публикаций о своей жизни в российских СМИ. Знаменитость иронично отреагировала на новости о том, что переживает тяжелые времена, и обратилась к своим подписчикам.

Своими размышлениями она поделилась на просторах интернет-пространства, опубликовав видео, записанное во время отдыха у бассейна. В ролике Лазарева* выразила недовольство тем, как ее жизнь описывают некоторые российские издания.

"Да ужасно живу, что говорить. Но переношу тяготы с достоинством", – с иронией объявила беглянка.

Кроме того, дива рассказала, что решила обратиться к терапевту, занимающемуся проблемами интимной жизни. На такой шаг ее подтолкнули многочисленные вопросы знакомых о личной жизни. Звезда отметила, что в настоящее время не испытывает острой потребности в романтических отношениях, однако стала чаще задумываться над этой стороной своей жизни.

Ранее в прессе писали, что у знаменитости большие проблемы с деньгами.

*признана в России иностранным агентом

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

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