Самый богатый блогер MrBeast сыграл роскошную свадьбу на частном острове

Звезда не стал экономить на личном торжестве

Самый известный в мире YouTube-блогер MrBeast, которого на самом деле зовут Джимми Дональдсон, официально стал мужем южноафриканской блогерши Теи Бойсен. О своей свадьбе пара объявила спустя несколько дней после церемонии, поделившись первыми кадрами с торжества в соцсетях.

Звезда похвастался, что наконец-то встретил женщину, с которой хочет провести всю свою жизнь, и назвал свадьбу самым счастливым событием. После бракосочетания его избранница обновила профиль в социальных сетях, сменив фамилию на Дональдсон.

Для проведения свадьбы молодожены выбрали остров Некер, расположенный в живописном Карибском море и принадлежащий предпринимателю Ричарду Брэнсону. По некоторым данным, праздничные мероприятия начались 14 июля и продолжались почти неделю. На закрытое торжество пригласили лишь около семидесяти самых близких друзей и родственников. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Вместо шумной вечеринки гостей ждала насыщенная программа отдыха. Они осваивали кайтсерфинг, плавали с маской у побережья, знакомились с местной природой, а также кормили лемуров и фламинго, которые свободно обитают на острове. Свадебную церемонию провел близкий друг семьи. Несмотря на репутацию автора самых дорогих и масштабных роликов на YouTube, MrBeast не стал превращать собственную свадьбу в очередное шоу. Парень отказался от съемочной команды и доверил съемку исключительно свадебным фотографам.

К слову, ранее стало известно, что Галустян тайно женился на работнице сферы красоты.