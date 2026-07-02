Седокова впервые рассказала о насилии в браке с Тиммой

Артистка выступила со скандальным заявлением

Анна Седокова в день рождения бывшего мужа Яниса Тиммы обвинила его в домашнем насилии: якобы он избивал ее и бросался ножами. Некоторые подписчики усомнились в этом и осудили певицу.

В день, когда покойному экс-супругу могло исполниться 34 года, знаменитость впервые выступила с тяжелыми обвинениями в его адрес, однако вместо сочувствия столкнулась с волной критики. Артистка сообщила, что больше не намерена молчать о том, через что ей пришлось пройти во время брака.

Она опубликовала фотографию бывшего супруга с ножом и заявила, что одной из причин расставания стала его агрессия. Седокова рассказала, что однажды, в День всех влюбленных он якобы жестоко избил ее, после чего начал бросать ножи. По ее утверждению, выбраться из комнаты ей удалось лишь после того, как супруг уснул – тогда она вместе с ребенком покинула квартиру.

Однако публикация вызвала неоднозначную реакцию. Часть подписчиков поставила под сомнение подлинность фотографии, заявив, что нож на снимке выглядит неестественно и мог быть добавлен позже. Вместо поддержки певица получила множество критических комментариев.

Анна Седокова и Янис Тимма поженились в 2020 году, а спустя четыре года развелись. Вскоре после расставания баскетболист расстался с жизнью в день рождения бывшей супруги. Сейчас между родственниками спортсмена и певицей продолжается судебный спор по поводу совместно нажитого имущества.

Ранее медиум назвала исполнительницу "черной вдовой" и объяснила, почему ей не везет с мужьями.