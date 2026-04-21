Седокова заявила, что Джиган звонит ей по ночам

После развода музыканта звезды сблизились

Слухи вокруг личной жизни Анны Седоковой появляются с завидной регулярностью. На этот раз знаменитости приписали роман с рэпером Джиганом, который недавно расстался с Оксаной Самойловой. Артистка не стала молчать и решила немного прояснить ситуацию.

Поводом для обсуждений стала ситуация на премии "Жара", где мужчина в разговоре намекнул, что эффектная певица якобы проявляет к нему внимание. В тот момент она не стала спорить, и это вызвало огромный ажиотаж в прессе.

Позже Анна объяснила, что просто растерялась и неправильно отреагировала на слова рэпера. Дива объявила, что на самом деле инициатива общения исходит вовсе не от нее. Девушка утверждает, что это рэпер постоянно названивает ей по ночам.