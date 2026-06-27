Медиум Миронова объяснила, почему Седоковой не везет с мужьями

Личная жизнь девушки оставляет желать лучшего

Вокруг личной жизни Анны Седоковой разгорелся громкий скандал. Финалистка популярного телепроекта "Битва экстрасенсов" Дарья Миронова выступила с резонансным заявлением, связав неудачи знаменитости в отношениях с так называемой "печатью черной вдовы".

Медиум заявила, что проблемы в личной жизни артистки якобы имеют глубокие причины. По мнению эзотерика, дива является примером женщины с разрушительной энергетикой, которая оказывает негативное влияние на мужчин рядом с ней.

Экстрасенс утверждает, что в энергетическом поле знаменитости заложена программа, несущая угрозу ее избранникам. Медиум уверена, что мужчин, которые будут сближаться с артисткой и строить с ней отношения, может ожидать судьба, похожая на ту, что постигла ее покойного бывшего супруга Яниса Тимму.

"Анна – черная вдова, несущая смерть потенциальным ухажерам", – утверждает эксперт по паранормальным явлениям.

По словам специалиста, ситуацию еще можно изменить. Она считает, что для этого певице необходимо пройти сорокадневный период послушания, который, по мнению эзотерика, способен очистить ее от негативного влияния.