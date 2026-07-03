Пенсионерка из России расцвела после измены мужа и восхитила Сеть — фото

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Предательство мужа стало для пожилой россиянки не поводом опустить руки, а началом новой жизни. За несколько лет женщина полностью изменила себя, к 60-ти годам превратившись в обладательницу спортивной фигуры, чем вызвала бурную реакцию пользователей социальных сетей.
Елена Казакова опубликовала на просторах интернет-пространства ролик, в котором сравнила свою внешность до и после кардинальных перемен. Сначала она показала архивные кадры пятилетней давности, сделанные вскоре после измены супруга – в то время она не проявляла большого интереса к спорту.
Затем россиянка продемонстрировала, как выглядит сегодня. Звезда социальных сетей показала подтянутое тело и хорошо развитую мускулатуру. В подписи к публикации Казакова заявила, что смогла победить не возраст, а собственные сомнения.
История женщины быстро стала вирусной и собрала сотни комментариев. Пользователи восхитились ее силой воли, отметив, что результат работы выглядит невероятно, многие признались, что были шокированы таким преображением.
Ранее социальные сети взбудоражила откровенная фотография Алены Водонаевой.
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