Семенович обратилась с призывом к россиянкам

Звезда рассказала о наболевшем

Анна Семенович призвала женщин не превращать работу в смысл всей жизни. По мнению артистки, бесконечные переработки и постоянная гонка за карьерой не стоят свеч, если из-за этого не остается ни сил, ни времени на семью и собственную жизнь.

Певица заявила, что современная женщина должна быть самостоятельной и не должна полностью зависеть от мужчины. Однако, как считает артистка, уходить с головой в работу тоже нельзя, поскольку это приводит к эмоциональному и физическому истощению.

Знаменитость убеждена, что женщина, которая уважает и ценит себя, не станет работать до полного изнеможения. Она подчеркнула, что всегда должны оставаться силы не только на профессиональную деятельность, но и на близких людей, отдых и личную жизнь.

Семенович также отметила, что вовсе не обязательно брать на себя все домашние обязанности. По ее мнению, если есть возможность, часть бытовых забот можно доверить помощнице, чтобы больше времени проводить с семьей. Кроме того, артистка заявила, что если женщина зарабатывает наравне с мужчиной, то и домашние обязанности должны распределяться между ними поровну.

А недавно звезда подняла на смех одну категорию россиян.