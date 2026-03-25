Анна Семенович озвучила причину своей бездетности: "Я пропускала жизнь"

Анна Семенович. Фото: АГН Москва
Анна Семенович в этом году отмечает 46-летие. В откровенном интервью "КП" певица объяснила, почему долгое время откладывала создание семьи, и рассказала, как психология помогла ей изменить отношение к жизни.

По словам артистки, годы профессионального спорта и карьера в шоу-бизнесе приучили ее к жесткой дисциплине и постоянной погоне за результатом. Она признается, что долгое время не замечала, как мимо проходит обычная жизнь – общение с близкими, отдых, личные отношения.

"В гонке за идеальным результатом я пропускала жизнь. Не было времени на общение с близкими людьми, поездку на дачу с компанией, на личную жизнь и рождение детей", – поделилась певица.

Сейчас, благодаря занятиям психологией, Семенович научилась отпускать негативные мысли и радоваться мелочам. Она убеждена: счастье – это результат тренировки ума.

В личной жизни у нее все сложилось: уже несколько лет она в отношениях с бизнесменом Денисом Шреером. Вместе они строят планы, путешествуют и наслаждаются обществом друг друга.

Кстати, в феврале Семенович уже удивляла поклонников откровенными высказываниями. Тогда она высмеяла мужчин, которые предлагают делить счет на свиданиях, назвав их "бедолагами". В своем стиле артистка вспомнила, что в "нулевые" мужчины соревновались в щедрости.

Источник: "КП" ✓ Надежный источник

