Семенович высмеяла мужчин, которые делят счет на свиданиях

Знаменитость в шоке от поведения некоторых представителей сильного пола

Популярная российская исполнительница Анна Семенович эмоционально высказалась о современных свиданиях и привычке молодых пар делить счет пополам. Звезда подняла на смех мужчин, которые не желают самостоятельно оплачивать счета в кафе и ресторанах.

Певица призналась, что с недоумением смотрит на такую модель поведения. Она отметила, что в ее молодости подобного не было: мужчины проявляли щедрость с первых встреч, одаривали подарками и старались удивлять представительниц прекрасной половины человечества. Артистка с иронией заметила, что нынешние молодые люди кажутся ей "бедолагами", раз считают нормой делить расходы.

"Какие-то несчастные! Бедолаги!" – отрезала знаменитость.

Семенович также вспомнила атмосферу начала двухтысячных. Она рассказала, что тогда мужчины даже соревновались в галантности: стоило девушкам зайти в ресторан, как на столе уже появлялось шампанское, а за право оплатить ужин разгорались настоящие споры. Сейчас, призналась звезда, они с подругами улыбаются, вспоминая те времена и осознавая, как им повезло жить при таких нравах.

