У жениха Семенович нашли большой долг перед налоговой

К персоне предпринимателя приковано пристальное внимание

У избранника Анны Семенович всплыли серьезные финансовые проблемы. В одном из Telegram-каналов появилась любопытная информация о том, что 45-летний бизнесмен Денис Шреер имеет внушительную задолженность перед Федеральной налоговой службой, сумма которой приближается к 700 тысячам рублей.

Так, в распоряжении редакции оказался скриншот с налоговой информацией, из которого следует, что общий минус по счетам предпринимателя составляет более 662 тысяч рублей. Авторы публикации с иронией отмечают, что при таком финансовом положении у бизнесмена могут возникнуть сложности с привычным уровнем жизни и поездками за границу.

Помимо налогового долга, источники утверждают, что у жениха Семенович не все гладко и в деловой сфере. За последние два года он, как сообщается, вышел из состава двух компаний, в которых ранее участвовал. Еще одна фирма, связанная с деревообрабатывающим бизнесом, в настоящее время проходит процедуру ликвидации.