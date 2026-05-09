Семенович ужаснулась разговору девушек в самолете: "Какие-то содержанки"

Певица пришла в недовольство, услышав, что удел женщины — быть красивой и следить за маникюром

Певица Анна Семенович поделилась с фолловерами историей, которая ее неприятно поразила. Во время перелета она невольно подслушала разговор двух девушек. Те обсуждали исключительно дорогие вещи, украшения и богатых мужчин. О работе, развитии или духовности речи не шло.

По словам артистки, попутчицы заявили, что женщина не должна трудиться. Ее удел, по их мнению – быть красивой и следить за маникюром. Семенович назвала их "лютыми содержанками".

Сама певица привела в пример себя. К 25 годам она уже добилась успехов в спорте, пела в "Блестящих", собирала стадионы и зарабатывала. Дорогие подарки ей тоже делали, но они никогда не были смыслом жизни.

В 46 лет Анна Семенович объяснила, почему долгое время откладывала рождение детей. По ее словам, годы спорта и карьеры приучили ее к жесткой дисциплине. "В гонке за идеальным результатом я пропускала жизнь", – призналась певица. Сейчас она в отношениях с бизнесменом Денисом Шреером.