Анна Семенович назвала себя достоянием России и угрозой Украине

Популярная российская исполнительница Анна Семенович с иронией прокомментировала свое попадание в список лиц, которые, по мнению киевского режима, представляют угрозу нацбезопасности Незалежной. Артистка заявила, что считает себя настоящим достоянием родной страны.
Дива считает, что причина такого пристального внимания к ней кроется не только в ее публичной позиции, но и в ярком образе, который давно стал предметом обсуждений и шуток в интернете.
"Вы знаете, я такая красивая женщина, что я угроза для всех. Я – достояние России, а значит – и угроза для Украины", – заявила знаменитость.
Кроме того, звезда открыто поддерживает российские власти и неоднократно посещала Донбасс, где выступала и общалась с нашими бойцами.
В перечень лиц, представляющих угрозу безопасности Незалежной, звезду внесли еще в 2022 году.
