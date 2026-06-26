Основательница бренда Solangel рассказала, как ее платье оказалось на Мэрил Стрип

Долгое время об этом нельзя было говорить

Российский бренд Solangel неожиданно "засветился" в одном из самых ожидаемых фильмов о мире высокой моды. Платье, созданное отечественными дизайнерами, появилось в продолжении культовой картины "Дьявол носит Prada", где в нем блистала героиня Мэрил Стрип.

Основательница бренда Ирена Сопрано рассказала, что запрос от стилистов фильма поступил летом 2025 года. На разработку наряда, согласование дизайна, подбор кристаллов, получение мерок актрисы и доставку готового изделия в США команде отвели всего две недели.

Самой сложной частью проекта оказалась логистика – платье пришлось отправлять через Дубай, буквально считая часы, чтобы оно успело прибыть к началу съемок. После завершения работы команда почти год не могла рассказывать о своем участии в проекте из-за соглашения о неразглашении. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Лишь позже стало известно, что именно это платье утвердили для образа Миранды Пристли. Дизайнер призналась, что появление ее работы в культовом фильме стало для нее доказательством того, что многолетний труд, вера в свое дело и упорство действительно способны привести к исполнению большой мечты.

Ранее стало известно, что Бруклин Бекхэм заработал на семейном конфликте круглую сумму.