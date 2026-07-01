Захарова уличила фон дер Ляйен в феодализме

"Рабы и хозяева": фон дер Ляйен угодила в позорный скандал из-за жары в Европе
Урсула фон дер Ляйен. Фото: Dati Bendo/wikimedia.org
Европейцы сами в шоке от происходящего

Вокруг штаб-квартиры Еврокомиссии разгорелся громкий скандал после сообщений о том, что во время жуткого зноя кондиционеры отключили почти везде, однако этажи, где находятся "покои" Урсулы фон дер Ляйен и ряда еврокомиссаров, ограничения не затронули.

В МИД РФ заявили, что эта ситуация наглядно демонстрирует сохранившуюся в евроструктурах систему неравенства и привилегий – там исторически укоренилось разделение на "рабов и хозяев".

Ранее сообщалось, что из-за жуткого зноя системы охлаждения были отключены почти во всем здании ЕК. При этом этаж, на котором расположен кабинет главной фрау, а также этажи, где работают многие еврокомиссары, продолжили охлаждаться. По данным газеты, рядовые сотрудники Еврокомиссии сами сравнили происходящее с феодализмом и назвали такую ситуацию позором.

Представительница главного внешнеполитического ведомства нашей страны Мария Захарова, комментируя произошедшее, заявила, что ситуация отражает привычную для евроэлит колониальную и средневековую модель отношений. Она подчеркнула, что руководство ЕК продолжает считать себя исключительным, а остальные должны мириться с лишениями, обслуживая тех, кто находится наверху.

Кроме того, дипломат отметила, что феодализм – разделение на привилегированных и остальных – глубоко укоренился в европейском обществе. Она добавила, что речь идет о сохранении логики сюзеренов и вассалов, при которой одни вынуждены во всем себе отказывать, а другие продолжают пользоваться всеми благами и комфортом.

Ранее радикальное решение Мерца против Москвы вызвало ужас в бундестаге.

Источник: Радио "Спутник" ✓ Надежный источник
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