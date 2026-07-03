Бокерия назвал единственный орган, который позволяет человеку жить долго

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Именно сердце определяет, сколько и как будет жить человек. Академик РАН Лео Бокерия напомнил, что без этого органа невозможно существование, а его бесперебойная работа является главным условием долгой жизни.
Ученый отметил, что сердце по праву считается самым важным органом человеческого организма. Он обратил внимание, что поэтому люди связывают с ним самые сильные чувства, используют выражения о "золотом сердце", клянутся сердцем и называют бессердечными жестоких и равнодушных людей.
При этом специалист подчеркнул, что подобные выражения являются лишь образными оборотами речи и не имеют отношения к науке.
С медицинской точки зрения сердце представляет собой уникальный мышечный насос, который без единой остановки перекачивает кровь, обеспечивая работу всех органов и систем организма. Благодаря этой непрерывной работе, добавил он, человек способен жить долгие годы.
"Сердце – единственный орган, который позволяет человеку жить долго", – подчеркнул эксперт.
Ранее академик объяснил, как замедлить процесс старения.
Европейцы сами в шоке от происходящего
Зеленского заподозрили в кровавом преступлении