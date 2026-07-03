Бокерия назвал единственный орган, который позволяет человеку жить долго

Бокерия назвал единственный орган, который позволяет человеку жить долго
Фото: www.unsplash.com
Академик поделился важной информацией

Именно сердце определяет, сколько и как будет жить человек. Академик РАН Лео Бокерия напомнил, что без этого органа невозможно существование, а его бесперебойная работа является главным условием долгой жизни.

Ученый отметил, что сердце по праву считается самым важным органом человеческого организма. Он обратил внимание, что поэтому люди связывают с ним самые сильные чувства, используют выражения о "золотом сердце", клянутся сердцем и называют бессердечными жестоких и равнодушных людей.

При этом специалист подчеркнул, что подобные выражения являются лишь образными оборотами речи и не имеют отношения к науке.

С медицинской точки зрения сердце представляет собой уникальный мышечный насос, который без единой остановки перекачивает кровь, обеспечивая работу всех органов и систем организма. Благодаря этой непрерывной работе, добавил он, человек способен жить долгие годы.

"Сердце – единственный орган, который позволяет человеку жить долго", – подчеркнул эксперт.

Ранее академик объяснил, как замедлить процесс старения.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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