Бокерия объяснил, как замедлить процесс старения

Бокерия объяснил, как замедлить процесс старения
Фото: www.pxhere.com
продолжениеВрачи бьют тревогу: популярный напиток снижает эффективность лекарств
Знаменитый врач дал важный совет

Известный кардиохирург Лео Бокерия назвал главный способ сохранить активность и интерес к жизни на долгие годы. По его мнению, старость приходит с момента, когда человек сам начинает считать себя стариком и опускает руки.

Академик РАН отметил, что единого рецепта долголетия, который подходил бы всем без исключения, не существует. Каждый человек проходит свой жизненный путь по-разному, поэтому универсальной формулы долгой и счастливой жизни нет.

При этом ученый обратил внимание, что люди стареют неодинаково. Одни уже в молодом возрасте чувствуют себя уставшими и потерявшими интерес к жизни, а другие сохраняют энергию, работоспособность и активность даже после девяноста лет.

Академик также подчеркнул, что старение является естественным процессом, который невозможно полностью остановить. Однако необходимо бороться за хорошее самочувствие, ясный ум и жизненный тонус.

Главным врагом долголетия Бокерия назвал внутреннюю установку на старость. Он убежден, что человек начинает стареть прежде всего тогда, когда сам позволяет мыслям о возрасте взять над собой верх и перестает смотреть в будущее с интересом и оптимизмом – именно с таким подходом и нужно бороться, чтобы быть "вечно молодым".

Ранее были названы самые полезные орехи для мозга.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

Запад теряет хватку: в Европе начался бунт из-за России

Многие устали конфликтовать с Москвой

Юг Франции пострадал из-за "разрыва" с россиянами: заявление генконсула

Последствия оказались весьма ощутимыми для Парижа

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей