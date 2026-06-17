Бокерия объяснил, как замедлить процесс старения

Знаменитый врач дал важный совет

Известный кардиохирург Лео Бокерия назвал главный способ сохранить активность и интерес к жизни на долгие годы. По его мнению, старость приходит с момента, когда человек сам начинает считать себя стариком и опускает руки.

Академик РАН отметил, что единого рецепта долголетия, который подходил бы всем без исключения, не существует. Каждый человек проходит свой жизненный путь по-разному, поэтому универсальной формулы долгой и счастливой жизни нет.

При этом ученый обратил внимание, что люди стареют неодинаково. Одни уже в молодом возрасте чувствуют себя уставшими и потерявшими интерес к жизни, а другие сохраняют энергию, работоспособность и активность даже после девяноста лет.

Академик также подчеркнул, что старение является естественным процессом, который невозможно полностью остановить. Однако необходимо бороться за хорошее самочувствие, ясный ум и жизненный тонус.

Главным врагом долголетия Бокерия назвал внутреннюю установку на старость. Он убежден, что человек начинает стареть прежде всего тогда, когда сам позволяет мыслям о возрасте взять над собой верх и перестает смотреть в будущее с интересом и оптимизмом – именно с таким подходом и нужно бороться, чтобы быть "вечно молодым".

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