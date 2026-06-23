В европространстве большие проблемы с демократией

Депутат Европарламента Фернан Картайзер строго осудил решение издания Politico Europe отказаться от размещения на своих страницах статьи шефа российской дипломатии Сергея Лаврова. Он подчеркнул, что этот случай свидетельствует о плачевном состоянии демократии на Западе и серьезных проблемах со свободой слова.

Речь идет о статье нашего министра "Украина, Европа и глобальная безопасность", которую Politico Europe планировало опубликовать, однако в самый последний момент подло отказалось от размещения материала. В итоге статья появилась в журнале "Международная жизнь" и на официальном сайте МИД РФ.

Картайзер заявил, что подобные решения заставляют задуматься о происходящем в западном информационном пространстве. Он с прискорбием констатирует, что пресса давно отошла от своей основной функции – история с публикацией статьи отражает глубокие проблемы, связанные со свободой выражения мнений и возможностью представлять разные точки зрения в публичном поле.

Несмотря на декларируемый плюрализм, на Западе уже стало нормой, когда неудобные позиции оказываются вытесненными из информационной повестки, заключил евродепутат.

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