Появилась информация о тайном гражданстве Меладзе

Артист обзавелся еще одним паспортом

Некогда любимый россиянами музыкант Константин Меладзе заполучил грузинский паспорт. По крайней мере, такая информация появилась в прессе. Также известно, что украинский паспорт знаменитость обновлял в 2024 году. При этом, как отмечается, получить грузинское гражданство при наличии другого можно только в исключительном порядке.

Известно, что законы этой страны не допускают двойного гражданства без спецразрешения главы республики. По имеющимся сведениям, официального одобрения от президента исполнитель не получал. На этом основании можно сделать вывод, что в таком случае композитор должен был отказаться от документа Незалежной.

Сейчас звезда проживает на итальянском курорте. Также сообщается, что в 2024 году он лишился отчества "Шотович", поскольку в украинских паспортах отчество не указывается – там это считают "пережитком советского прошлого". На момент публикации композитор официально не комментировал появившуюся информацию.

Ранее стало известно, сколько брат звезды Валерий Меладзе заработал на украинцах.