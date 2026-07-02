Самые значимые археологические находки, сделанные в Москве за 15 лет

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За последние 15 лет московские археологи обнаружили более 140 тысяч артефактов, которые помогли заглянуть в прошлое столицы. Среди находок – предметы каменного века, древние грамоты, княжеские печати, клады с тысячами монет и редкие украшения, рассказывающие о жизни москвичей разных эпох.
Еще одной редкой находкой стал металлический сейф, которому более 100 лет. Его нашли в 2020 году на улице Казакова. Специалисты считают, что сейф был украден, вскрыт злоумышленниками и позже выброшен – на это указывают следы взлома, поврежденные стенки и отсутствующая дверца.
Летний археологический сезон в Москве уже стартовал. Сейчас исследования идут на 30 площадках города, а до конца года раскопки планируется провести более чем по 100 адресам.
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