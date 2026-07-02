Самые значимые археологические находки, сделанные в Москве за 15 лет

За последние 15 лет московские археологи обнаружили более 140 тысяч артефактов, которые помогли заглянуть в прошлое столицы. Среди находок – предметы каменного века, древние грамоты, княжеские печати, клады с тысячами монет и редкие украшения, рассказывающие о жизни москвичей разных эпох.

Наконечник стрелы и берестяная грамота

Во время раскопок на Гоголевском бульваре археологи нашли кремневый наконечник стрелы и фрагменты керамики, возраст которых достигает шести тысяч лет. Эти находки подтверждают, что территория современной Москвы была заселена еще в эпоху неолита. В Зарядье специалисты также обнаружили редкую берестяную грамоту XIV века – одну из немногих, найденных в столице.

Клады с тысячами монет

В Зарядье археологи нашли настоящий клад – три сосуда, в которых хранилось около 43 тысяч серебряных монет общим весом более 20 килограммов. Еще одну необычную находку сделали на Пречистенке: десять серебряных монет были спрятаны внутри костяной шахматной фигуры слона.

Древние украшения и редкая обувь

Среди самых необычных найденных за последние годы артефактов – древнерусский амулет XII–XIII веков с изображением змееногой женщины, связанный с византийской культурой. Не менее редкой находкой стала кожаная дамская туфелька, обнаруженная в Замоскворечье и вернувшая свой вид благодаря кропотливой работе реставраторов.

Инструмент фальшивомонетчика и взломанный сейф

Среди необычных находок московских археологов оказался инструмент фальшивомонетчика XVII века. Его обнаружили на Тверской улице в 2016 году. С помощью такого металлического маточника изготавливали поддельные монеты времен царя Алексея Михайловича.

Еще одной редкой находкой стал металлический сейф, которому более 100 лет. Его нашли в 2020 году на улице Казакова. Специалисты считают, что сейф был украден, вскрыт злоумышленниками и позже выброшен – на это указывают следы взлома, поврежденные стенки и отсутствующая дверца.

Летний археологический сезон в Москве уже стартовал. Сейчас исследования идут на 30 площадках города, а до конца года раскопки планируется провести более чем по 100 адресам.