Уехавшему в США Урганту напомнили о работе в ночном клубе

Иван Ургант. Фото: соцсети
Всплыли любопытные детали жизни звезды

Во время выступления в США телеведущий Иван Ургант неожиданно столкнулся с напоминанием о своем далеком прошлом.

Шоумен приехал в Бруклин с программой "Живой Ургант", где выступал вместе с командой – Александром Гудковым, Аллой Михеевой и группой "Фрукты". В числе гостей шоу оказалась ведущая RTVI US Лиза Каймин, которая и решила напомнить знаменитости о его первых шагах в карьере.

Она рассказала, что когда-то работала в одном из ночных клубов Санкт-Петербурга, где начинающая звезда вел мероприятия. Девушка вспомнила, уже со второй зарплаты он позволил себе покупку дорогого пальто за 400 долларов, что в те времена считалось настоящей роскошью.

Шоумен подтвердил, что действительно тогда потратился на такую вещь. Таким неожиданным образом зрители вдруг узнали о том, с чего начинал знаменитый телеведущий.

Стоит отметить, что долгие годы он был настоящей звездой российского телевидения. Однако сейчас артист почти не появляется на ТВ. Более того, у звезды начались проблемы с работой за границей. Недавно он пожаловался на трудности с организацией концертов в США.

Источник: RTVI US ✓ Надежный источник
