Ургант пожаловался на проблемы с концертами в США

Ургант пожаловался на грандиозный провал в США
Иван Ургант. Фото: АГН "Москва"
Несчастья преследуют шоумена

Телеведущий Иван Ургант объявил о грандиозном провале в США. Он обратился к зрителям, которые уже приобрели билеты на его выступление в Тампе, и сообщил неприятную новость – шоу не состоится. В видеообращении он объяснил, что ситуация сложилась не по вине его команды, а из-за неких обстоятельств, связанных с американскими властями.

Знаменитость пожаловался, что гастрольный тур по городам США был полностью подготовлен, однако в последний момент возникли серьезные сложности с документами. Ургант объявил, что оформление виз затянулось по причинам, которые остаются для него и его команды непонятными, из-за чего часть выступлений пришлось переносить, а концерт в Тампе – окончательно отменить. Он отдельно заверил поклонников, что происходящее не зависит от артистов.

При этом комик уже несколько лет не появляется в эфире российских телеканалов, хотя формально продолжает числиться в команде под руководством Константина Эрнста. Ранее он подчеркивал, что остается связан с телеканалом и своей работой.

"Я никогда не вру. Я работаю на Первом!", – уверял лицедей.

В последнее время артиста часто можно увидеть на закрытых мероприятиях в России, где он выступает в качестве тамады или ведущего.

К слову, ранее было сделано заявление о его возвращении на отечественное телевидение.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

"Воинственная ведьма": слова Каллас о Москве вызвали взрыв бешенства в Финляндии

Блондинка продолжает поражать общественность

"Массированные ракетные атаки": раскрыт летний план России по деблокаде Черного моря

Главным направлением после вытеснения ВСУ из ДНР станет Херсон, убежден эксперт

