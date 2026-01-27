Роднина честно рассказала об отношении к Урганту

Комик потерял былую славу

Трехкратная олимпийская чемпионка и государственный деятель Ирина Роднина высказалась о телеведущем Иване Урганте, непрозрачно намекнув, что не придает ему особого значения. В разговоре с журналистами она отметила, что фигура этого шоумена ей попросту неинтересна, поэтому какого-либо отношения к нему у нее не сформировалось.

При этом известная спортсменка добавила, что телевидение остается для опальной звезды основной и наиболее подходящей сферой деятельности. Именно на экране он может быть востребованным, зарабатывать и оставаться интересным как себе, так и аудитории.

Олимпийская чемпионка также призналась, что лично шоу этого юмориста не смотрела – в вечернее время политик обычно занята, а днем находится на работе, к тому же она в целом не является поклонницей телевизионных программ.

Напомним, авторское шоу артиста выходило на "Первом канале" более десятилетия. После начала конфликта нашей страны с соседним государством зимой 2022 года развлекательные телешоу временно исчезли из эфира, уступив место общественно-политическому контенту. Позже часть проектов вернулась, однако передача Урганта так и не была восстановлена.

