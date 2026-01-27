Роднина честно рассказала об отношении к Урганту

Роднина честно рассказала об отношении к Урганту
Иван Ургант. Фото: АГН "Москва"
Комик потерял былую славу

Трехкратная олимпийская чемпионка и государственный деятель Ирина Роднина высказалась о телеведущем Иване Урганте, непрозрачно намекнув, что не придает ему особого значения. В разговоре с журналистами она отметила, что фигура этого шоумена ей попросту неинтересна, поэтому какого-либо отношения к нему у нее не сформировалось.

При этом известная спортсменка добавила, что телевидение остается для опальной звезды основной и наиболее подходящей сферой деятельности. Именно на экране он может быть востребованным, зарабатывать и оставаться интересным как себе, так и аудитории.

Олимпийская чемпионка также призналась, что лично шоу этого юмориста не смотрела – в вечернее время политик обычно занята, а днем находится на работе, к тому же она в целом не является поклонницей телевизионных программ.

Напомним, авторское шоу артиста выходило на "Первом канале" более десятилетия. После начала конфликта нашей страны с соседним государством зимой 2022 года развлекательные телешоу временно исчезли из эфира, уступив место общественно-политическому контенту. Позже часть проектов вернулась, однако передача Урганта так и не была восстановлена.

К слову, ранее комик пошутил над скандалом с Дибровым. "Развод года" наделал много шума.

Источник: Sport24 ✓ Надежный источник
По теме

"Уничтожить резервы": Сырский выдал новую стратегию ВСУ

Киев судорожно ищет способы выйти из глухой обороны

Новая тактика России против "охотников за БПЛА" вызвала панику в Киеве

"Герани" уничтожили два вертолета ВСУ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей