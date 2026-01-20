Иван Ургант запланировал гастрольный тур по США

СМИ: Ургант готовится покинуть Россию для многомиллионных заработков
Фото: АГН Москва
Вместе с командой шоумен заработает около 38 млн рублей

Иван Ургант запланировал гастроли в Штатах вместе со своей командой. Тур, выяснили журналисты, состоится в апреле. За свое турне бывший сотрудник "Первого канала" может заработать порядка 38 млн рублей вместе с командой.

Ургант, пишет "Абзац", традиционно отправляется в туры вместе с Александром Гудковым и Аллой Михеевой. Длительное время они выступают за пределами России с программой "Живой Ургант".

Так, новогодние праздники Иван провел в Дубае и Лимасоле. За одно выступление Ургант получил минимум 10 млн рублей. Шоумен активно брался за заказы на частных вечеринках – как правило, за свои шутки он берет примерно 6 млн рублей.

Из обязанностей заказчика – предоставление сценария, либо оплата креативных услуг.

Ранее Иван отреагировал на "голый выход" Дмитрия Диброва, подняв тему вокруг разведенного телеведущего у себя на "Взгляде снизу". Шоумен предложил детям глянуть на фото Диброва и предложил угадать, кто перед ними. Одна девочка предположила, что Дмитрий – "правитель технологий", который способ заниматься ремонтом. Комик в ответ ядовито отметил, что тот мог бы "чинить молнию на брюках".

Источник: "Абзац" ✓ Надежный источник
