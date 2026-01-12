Ургант пошутил над скандалом с Дибровым

Ургант внезапно влез в скандал с Дибровым
Иван Ургант. Фото: соцсети
"Развод года" наделал много шума

После затянувшейся паузы некогда популярный комик Иван Ургант снова напомнил о себе в соцсетях. Шоумен вернулся к привычной для себя форме развлечения публики с ироничными насмешками над громкими инфоповодами.

В новом видео артист обыгрывает публичные ситуации, связанные с известными персонами, выбрав необычный формат – стилизацию под детское телешоу. Маленьким участникам предлагают пофантазировать, "богами" каких сфер могли бы быть знаменитости, а ведущий мягко направляет разговор в нужное русло и отпускает остроты.

Центральным моментом ролика стал эпизод с Дмитрием Дибровым. Когда на экране появилась его фотография, одна из девочек предположила, что он идеально подошел бы на роль покровителя технологий, способного чинить любые поломки.

Ургант мгновенно подхватил детскую мысль и с фирменной улыбкой связал происходящее с недавним неловким инцидентом, когда Дибров на фоне громкого развода вышел на улицу с открытой ширинкой и оголил часть тела, которую не должен видеть никто, кроме жены.

"Да, он мог бы чинить молнию на брюках!" – ядовито отметил комик.

Шоумен явно не растерял чувство юмора и по-прежнему умеет превращать чужие конфузы в источник язвительных замечаний.

К слову, ранее Дмитрий Пучков неожиданно похвалил Урганта.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
