Пучков "Гоблин" неожиданно похвалил Ивана Урганта

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "Гоблин", тепло отозвался об опальном шоумене Иване Урганте. Он подчеркнул профессиональные и личные качества телеведущего.
Знаменитость отметил, что комик обладает редким чувством юмора и высоким уровнем образования. Он умеет шутить тонко и интеллигентно, так, чтобы никто не чувствовал себя задетым, а смеялись все – и зрители, и собеседники.
Блогер признался, что ему действительно нравился формат программы Урганта. При этом он отметил, что из-за собственных взглядов и позиции телеведущий в итоге лишился работы на федеральном телевидении, несмотря на былую популярность и профессионализм.
В Белом доме заявили, что ни о какой "обороне" со стороны Украины речи не идет
Дроны якобы атаковали важнейший командный пункт, утверждает экс-советник офиса Зеленского