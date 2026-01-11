Пучков "Гоблин" неожиданно похвалил Ивана Урганта

Шоумен сам виноват в своих бедах

Блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "Гоблин", тепло отозвался об опальном шоумене Иване Урганте. Он подчеркнул профессиональные и личные качества телеведущего.

Знаменитость отметил, что комик обладает редким чувством юмора и высоким уровнем образования. Он умеет шутить тонко и интеллигентно, так, чтобы никто не чувствовал себя задетым, а смеялись все – и зрители, и собеседники.

Блогер признался, что ему действительно нравился формат программы Урганта. При этом он отметил, что из-за собственных взглядов и позиции телеведущий в итоге лишился работы на федеральном телевидении, несмотря на былую популярность и профессионализм.