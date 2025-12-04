Полина Диброва рассказала, кто пускает сплетни о ее возвращении к экс-супругу

Диброва назвала виновника сплетен о ее возвращении к бывшему мужу
Фото: соцсети
Звезда опровергает слухи о воссоединении

Полина Диброва опровергла информацию о воссоединении с бывшим супругом – 36-летняя модель, как говорят в СМИ, вступила в отношения с другом семьи и рассталась с Дмитрием. По слухам, последний даже собирался снова попросить ее руки. Однако Диброву сплетни о воссоединении возмущают – ничего общего с реальностью там и нет, говорит она.

Источником таких слухов Полина называет один из телеграм-каналов – ресурс из "желтой прессы", который она просит не читать.

"Я об этом уже говорила, и я наблюдаю до сих пор все эти вбросы, комментарии, непонятные какие-то высказывания", – заверила знаменитость.

При этом Новый год Диброва намерена встретить с экс-супругом, чтобы у детей сохранилась атмосфера счастья и праздника. И мама, и папа будут в это время вместе. А совсем недавно их увидели вместе на премьере одного спектакля.

Кстати, у сына Феди скоро день рождения. Ради такого торжественного события Полина наведается к Дмитрию в гости – и семья снова соберется вместе, чтобы отпраздновать и пожарить шашлыки. Ну а после этого у них по традиции будет "мальчишник".

Детей Полина называет основой семьи, ради которой взрослые должны прилагать усилия. Хотя не всегда можно сохранить чувства и брак, но бывшим партнерам важно сохранить взаимное уважение – и делается это ради наследников.

Тем временем Елена Товстик, супруг которой, по слухам в медиа, ушел к Полине Дибровой, готова к разбирательствам в суде: знаменитость заявила, что готова вынести все испытания перед буквой закона после того, как тот подал против бывшей жены разные иски у нее "за спиной".

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
