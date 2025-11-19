Кушанашвили осудил Диброва после видео с расстегнутой ширинкой

Шоумен не стал стесняться в выражениях

Шоумен Отар Кушанашвили резко высказался о громком скандале вокруг Дмитрия Диброва, разгоревшемся после того, как в Сети разлетелось видео, где телеведущий выходит из машины с расстегнутой ширинкой. Журналист эмоционально прокомментировал происходящее и не стал подбирать мягких формулировок.

Он прямо объявил, что теперь страна наблюдает "моральное падение" Диброва, и подчеркнул, что, по его мнению, подобные кадры стали вершиной деградации телеведущего. Скандалист отметил, что люди сейчас обсуждают не просто неловкий эпизод, а тотальное разложение личности, которое, как выразился шоумен, "все увидели в прямом эфире жизни".

При этом Отар признался, что когда-то относился к коллеге с уважением и видел в нем человека с ярким умом. Однако нынешняя история высветила глубокие внутренние проблемы телеведущего – чувство одиночества, растерянность, неуверенность, которые прорвались наружу в одном пикантном моменте.

Скандальный ролик, где человек, до боли похожий на Диброва, выходит из автомобиля с расстегнутой молнией и демонстрирует лишнее, стал одной из главных тем уходящей осени. Сам телеведущий заявил, что ничего ужасного в случившемся не видит – мол, многие попадают в неловкие ситуации из-за проблем с одеждой.