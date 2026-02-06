Жена Ивана Урганта пожаловалась, что у него никогда нет денег

Женщина выступила с эмоциональным откровением

Супруга когда-то самого востребованного в нашей стране шоумена Ивана Урганта в шутливой форме посетовала на вечное отсутствие у него денег. Во время поездки в Армению Наталья Кикнадзе с юмором пожаловалась, что живет с мужчиной, у которого постоянно пустой кошелек.

Забавный диалог попал на видео, опубликованное самим опальным телеведущим. В ходе прогулки женщина попросила купить гранатовый сок, но ее благоверный признался, что у него нет наличных. В итоге артист был вынужден обратиться за помощью к знакомому.

Ситуация переросла в обмен шутками, после чего напиток все же был куплен, при этом в сок добавили коньяк. Супруга юмориста, отпив, с иронией заметила, что не чувствует алкоголь и посетовала, что у нее могли "атрофироваться рецепторы".