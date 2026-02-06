Жена Ивана Урганта пожаловалась, что у него никогда нет денег

Жена Ивана Урганта пожаловалась, что у него никогда нет денег
Иван Ургант. Фото: соцсети
Женщина выступила с эмоциональным откровением

Супруга когда-то самого востребованного в нашей стране шоумена Ивана Урганта в шутливой форме посетовала на вечное отсутствие у него денег. Во время поездки в Армению Наталья Кикнадзе с юмором пожаловалась, что живет с мужчиной, у которого постоянно пустой кошелек.

Забавный диалог попал на видео, опубликованное самим опальным телеведущим. В ходе прогулки женщина попросила купить гранатовый сок, но ее благоверный признался, что у него нет наличных. В итоге артист был вынужден обратиться за помощью к знакомому.

Ситуация переросла в обмен шутками, после чего напиток все же был куплен, при этом в сок добавили коньяк. Супруга юмориста, отпив, с иронией заметила, что не чувствует алкоголь и посетовала, что у нее могли "атрофироваться рецепторы".

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

В Литве предложили НАТО пригрозить России потерей Калининграда

В Вильнюсе уверены, что смогут сдержать РФ в случае конфликта

Express: Запад напуган реакцией России на планы ввести войска на Украину

Москва предупредила, что силы "коалиции желающих" станут законной военной целью

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей