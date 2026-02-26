Билл Гейтс сознался в измене жене с двумя россиянками

Однако у предпринимателя своя версия событий

Основатель Microsoft остается под пристальным вниманием общественности. На фоне обвинений и постоянных упоминаний его имени в контексте дела Джеффри Эпштейна Билл Гейтс сделал откровенное заявление, которое многих удивило.

Во время одной из внутренних встреч сотрудников фонда миллиардера он вдруг решил расставить точки над i. Бизнесмен извинился за прежние контакты со скандально известным финансистом и признал, что в прошлом у него действительно были внебрачные отношения.

Мужчина подтвердил, что речь идет о двух женщинах из России. Он пояснил, что один роман у него был с россиянкой, увлекавшейся бриджем, с которой он познакомился на турнире, а другой – с физиком-ядерщиком, встреченной в профессиональной среде.

При этом американец утверждает, что эти женщины не имели отношения к нашумевшему делу о насилии над несовершеннолетними и других преступлениях и не являлись жертвами каких-либо злоумышленников.

Кроме того, бизнесмен подтвердил, что общался с Эпштейном в период с 2011 по 2014 год, уже после того, как финансист был осужден. Он заявил, что прекратил все контакты после 2014 года и выразил сожаление по поводу этих связей. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Признание прозвучало на фоне усиливающегося внимания к прошлым связям миллиардера. История, которая стала предметом скандальных слухов, получила неожиданное косвенное подтверждение из его же уст.

К слову, ранее в файлах финансиста неожиданно всплыло имя Аллы Пугачевой.