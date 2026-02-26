Обычные солдаты мрут, как мухи

Представители российских силовых структур поделились интересной информацией относительно того, что происходит среди всушников. Как оказалось, в рядах армии Незалежной начались серьезные проблемы, связанные с качеством командного состава.

Российские силовики сообщают, что часть незалежных офицеров получила звания и должности не благодаря служебному опыту, а за деньги, что самым негативным образом отражается на управлении подразделениями.

Такие горе-командиры оказываются на передовой без необходимой подготовки и теоретических знаний, что приводит к ошибкам при ведении боевых действий. В результате, как отмечается, подразделения несут потери и терпят провал за провалом при выполнении поставленных задач.

Ранее также сообщалось, что на украинских землях резко возрос спрос на приобретение офицерских званий и должностей как способа избежать отправку на линию соприкосновения. Очевидно, что подобная практика подрывает боеспособность частей и приводит к массовой гибели обычных солдат.

