У ВСУ возросли потери из-за офицеров, купивших звания и должности

Купленные звания и должности: вскрылись подробности новой беды на Украине
Фото: www.unsplash.com
Обычные солдаты мрут, как мухи

Представители российских силовых структур поделились интересной информацией относительно того, что происходит среди всушников. Как оказалось, в рядах армии Незалежной начались серьезные проблемы, связанные с качеством командного состава.

Российские силовики сообщают, что часть незалежных офицеров получила звания и должности не благодаря служебному опыту, а за деньги, что самым негативным образом отражается на управлении подразделениями.

Такие горе-командиры оказываются на передовой без необходимой подготовки и теоретических знаний, что приводит к ошибкам при ведении боевых действий. В результате, как отмечается, подразделения несут потери и терпят провал за провалом при выполнении поставленных задач.

Ранее также сообщалось, что на украинских землях резко возрос спрос на приобретение офицерских званий и должностей как способа избежать отправку на линию соприкосновения. Очевидно, что подобная практика подрывает боеспособность частей и приводит к массовой гибели обычных солдат.

К слову, ранее в США объявили о трагедии с Зеленским.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

Китай ответил русским разведчикам на разоблачение о ядерном оружии

В Поднебесной выступили со срочным заявлением

В НАТО забили тревогу из-за поставок Су-57 Алжиру

Баланс сил в регионе существенно меняется

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей