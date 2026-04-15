Отец Елены Воробей скончался в реанимации

Артистка опубликовала в соцсетях пост, полный любви и скорби

В семье известной юмористки Елены Воробей случилась трагедия. На 78-м году жизни скончался ее отец Яков Мовшевич Лебенбаум. До своего дня рождения мужчина не дожил меньше месяца.

Первым о потере сообщил друг семьи Станислав Садальский. Он написал в соцсетях, что ушел мудрый и добрый человек, и выразил соболезнования коллеге.

Позже скорбную новость подтвердила и сама Елена. Она рассказала, что врачи на протяжении двух месяцев боролись за жизнь отца. Родные все это время находились рядом, надеясь на чудо, но усилия медиков не дали результата.

"Два месяца слабой надежды, но НАДЕЖДЫ... Два месяца лучшие медики и мы, твои родные, были рядом, пытаясь придать тебе сил в этой борьбе за жизнь. Но, увы... Сегодня ты ушел... Мы тебя очень любим", – поделилась артистка.

Поклонники выразили соболезнования и пожелали Воробей сил пережить утрату. Прохор Шаляпин также поддержал коллегу теплыми словами.

Год назад Елена уже переживала тяжелый период. Ее дочери Софии потребовалась сложная операция и долгое восстановление. После всех испытаний артистка улетала в Италию, чтобы сменить обстановку и отвлечься от пережитого стресса.