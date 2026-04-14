Лишенный гражданства России комик Комиссаренко пожаловался на проблемы в Европе

Слава Комиссаренко. Кадр: YouTube
Когда-то хохмач блистал на российских площадках

Стендап-комик Слава Комиссаренко откровенно рассказал о серьезных проблемах с выступлениями в Нидерландах. Артист пожаловался, что ситуация тянется уже несколько лет и до сих пор не решена.

По словам звезды, он не выступает в любимом Амстердаме уже около трех лет. Причиной, как он утверждает, стал конфликт с организатором, который присвоил себе деньги за два десятка концертов лицедея. Но и на этом проблемы с неутомимым злодеем не закончились: комик заявил, что тот же человек начал распространять ложные сообщения о минировании площадок, где должны были проходить его выступления.

Комиссаренко рассказал, что передал полиции Амстердама все имеющиеся у него доказательства, однако европейские стражи порядка сочли их недостаточными и не приняли во внимание. В итоге ситуация обернулась против самой знаменитости – власти запретили ему выступать в столице.

Сам артист со свойственным ему юмором отметил, что его сильно удивило происходящее: его запретили в городе, где разрешены многие запрещенные в других городах и странах вещества.

Ранее, в апреле 2025 года, Комиссаренко был лишен российского гражданства. В ФСБ России тогда пояснили, что его деятельность представляет угрозу нацбезопасности.

Источник: YouTube
Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей