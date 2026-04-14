Лишенный гражданства России комик Комиссаренко пожаловался на проблемы в Европе

Когда-то хохмач блистал на российских площадках

Стендап-комик Слава Комиссаренко откровенно рассказал о серьезных проблемах с выступлениями в Нидерландах. Артист пожаловался, что ситуация тянется уже несколько лет и до сих пор не решена.

По словам звезды, он не выступает в любимом Амстердаме уже около трех лет. Причиной, как он утверждает, стал конфликт с организатором, который присвоил себе деньги за два десятка концертов лицедея. Но и на этом проблемы с неутомимым злодеем не закончились: комик заявил, что тот же человек начал распространять ложные сообщения о минировании площадок, где должны были проходить его выступления.

Комиссаренко рассказал, что передал полиции Амстердама все имеющиеся у него доказательства, однако европейские стражи порядка сочли их недостаточными и не приняли во внимание. В итоге ситуация обернулась против самой знаменитости – власти запретили ему выступать в столице.

Сам артист со свойственным ему юмором отметил, что его сильно удивило происходящее: его запретили в городе, где разрешены многие запрещенные в других городах и странах вещества.

Ранее, в апреле 2025 года, Комиссаренко был лишен российского гражданства. В ФСБ России тогда пояснили, что его деятельность представляет угрозу нацбезопасности.

