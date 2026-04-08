Задорожная рассказала, что скучает по России

Звезда давно живет за границей

Некогда популярная в нашей стране актриса Анастасия Задорожная, уже семь лет живущая на американских землях, сделала пронзительное признание. Девушка объявила, что, несмотря на новую жизнь, продолжает тосковать по России.

Несколько лет назад она сознательно ушла из профессии и решила полностью переключиться на личную жизнь. Знаменитость рассказывала, что ей захотелось остановиться, выйти из "бешеного ритма" съемок и попробовать себя в роли обычного человека, живущего спокойными буднями.

Звезда поставила карьеру на паузу ради семьи, родила ребенка и сейчас ощущает себя по-настоящему счастливой. Задорожная уверена, что впереди ее ждет спокойная и прекрасная жизнь.

При этом она не скрывает, что сильно тоскует по России. Однако возвращаться на родину блондинка не планирует и считает, что сделанный в пользу США выбор был абсолютно верным.

Кроме того, актриса сообщила, что одной из причин ухода из профессии стало разочарование в предлагаемых ролях. Оказалось, что звезде постоянно предлагали однотипные образы, и со временем у нее появилось сильное желание вырваться из этого замкнутого круга.

