Политологи назвали пустыми угрозы Эрдогана в адрес Израиля

Прежде турецкий лидер грозился выгнать израильтян из Сирии, однако до дела не дошло

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган снова выступил с воинственными заявлениями в адрес Израиля. Однако российские аналитики считают, что реальных действий ждать не стоит.

По мнению доцента РЭУ имени Плеханова Александра Перенджиева, слова турецкого президента – не более чем попытка поднять собственный рейтинг. Он напомнил восточную поговорку: сколько ни тверди "халва", слаще во рту не станет. Ранее Эрдоган уже грозил выгнать израильтян из Сирии, но дальше угроз дело не пошло.

Советник Академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников пояснил, что Турция плотно привязана к США через НАТО. На базе Инджирлик американцы хранят ядерные боеголовки, а договор о партнерстве связывает Анкару с Вашингтоном на десятилетия вперед.

Эксперт также отметил, что Эрдоган нередко говорит о былом величии Османской империи, в которую когда-то входили земли современного Израиля. Но в нынешних геополитических условиях реализовать эти фантазии невозможно. Турция не имеет военной независимости, а ее угрозы в адрес Тель-Авива автоматически становятся вызовом Соединенным Штатам.

Политолог Наталья Елисеева ранее предупреждала, что прямая война между Анкарой и Израилем возможна лишь при двух условиях: если Эрдоган соберет коалицию союзников и если Вашингтон решит не вмешиваться. Без поддержки извне турецкий лидер воевать не станет.