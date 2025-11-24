Эрдоган готов обратиться к Путину по поводу переговоров России и Украины

Анкара вновь решила перетянуть на себя мирный дискурс

Официальная Анкара намерена подтвердить свою готовность к обеспечению переговорного процесса между Москвой и Киевом, сообщил турецкий источник. До этого президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что рассчитывает на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Знакомый с ситуацией источник сообщил, отвечая на вопрос об ожиданиях от переговорного процесса касательно Украины, сообщил, что Турция заявит свою готовность.

Напомним, в Стамбуле были проведены три переговорных раунда между делегациями стран. РФ также передала Украине тела погибших солдат ВСУ.

В ходе переговоров Москва и Киев также совершили обмен меморандумами, которые касались завершения конфликта.

По словам главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова, Москва готова к переговорам, однако не получила от украинской стороны ответа после предложения о формировании рабочих групп, которые касаются рассмотрения вопросов гуманитарного, военного и политического характеров. Они были предложены в ходе переговоров в Турции в 2025 году.

Ранее Эрдоган провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом, по итогам которого вновь заявил о готовности Турции выступать в качестве переговорной площадки по урегулированию украинского кризиса. При этом турецкий лидер считает усилия Анкары в этом направлении успешными: глава государства привел в пример создание зернового коридора в Черном море, обмен военнопленными и переговоры в Стамбуле.

При этом Турция выразила готовность утвердить вступление Швеции в НАТО, более не сопротивляясь членству Стокгольма.