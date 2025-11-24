Эрдоган готов обратиться к Путину по поводу переговоров России и Украины

Эрдоган решился на смелый шаг в сторону Кремля
Фото: commons.wikimedia.org
Анкара вновь решила перетянуть на себя мирный дискурс

Официальная Анкара намерена подтвердить свою готовность к обеспечению переговорного процесса между Москвой и Киевом, сообщил турецкий источник. До этого президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что рассчитывает на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Знакомый с ситуацией источник сообщил, отвечая на вопрос об ожиданиях от переговорного процесса касательно Украины, сообщил, что Турция заявит свою готовность.

Напомним, в Стамбуле были проведены три переговорных раунда между делегациями стран. РФ также передала Украине тела погибших солдат ВСУ. 

В ходе переговоров Москва и Киев также совершили обмен меморандумами, которые касались завершения конфликта.

По словам главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова, Москва готова к переговорам, однако не получила от украинской стороны ответа после предложения о формировании рабочих групп, которые касаются рассмотрения вопросов гуманитарного, военного и политического характеров. Они были предложены в ходе переговоров в Турции в 2025 году. 

Ранее Эрдоган провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом, по итогам которого вновь заявил о готовности Турции выступать в качестве переговорной площадки по урегулированию украинского кризиса. При этом турецкий лидер считает усилия Анкары в этом направлении успешными: глава государства привел в пример создание зернового коридора в Черном море, обмен военнопленными и переговоры в Стамбуле.

При этом Турция выразила готовность утвердить вступление Швеции в НАТО, более не сопротивляясь членству Стокгольма.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
По теме

The Guardian: Украину ждет самая суровая зима с 2022 года

Энергетическая проблема усиливается и приобретает большее значение на фоне коррупционного скандала в Киеве

Трамп выставил жесткое требование Зеленскому

Американцы переходят к решительным действиям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей