Обходной маршрут не спасет корабль от рисков, считают эксперты

В Пентагоне подтвердили, что атомный авианосец "Джордж Буш" взял курс на Персидский залив. Однако иранские военные уже готовят ему неприятный сюрприз, заявил заслуженный летчик России, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru.

Американец движется в обход Африки. Прямой путь через Гибралтар, Средиземное море и Суэцкий канал он отверг, чтобы не попасть под атаки йеменских хуситов. Но, по мнению эксперта, это не спасет корабль.

Попов признает, что потопить авианосец непросто – его охраняет целая флотилия. Однако нанести ему серьезный урон Иран способен. У Тегерана есть современные ракетные комплексы средней дальности класса "воздух – поверхность", которые одинаково эффективны против наземных и морских целей.

Эксперт напомнил, что подобное уже случалось. В начале конфликта иранские ракеты повредили один из авианосцев США, после чего американцы поспешно отвели свою группировку на сотни миль.

Решение Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива вызвало тревогу за океаном. Как пишет Responsible Statecraft, такой шаг ударит по всему миру. В первую очередь пострадает Китай, который сильно зависит от иранской нефти. Если встреча Трампа с Си Цзиньпином сорвется во второй раз, это станет унизительным провалом для Вашингтона.