Кнутов заявил о риске тактического ядерного удара США по Ирану

Ради нефтяной блокады Пекина американский президент готов пойти на безумный шаг

Военный аналитик Юрий Кнутов в интервью NEWS.ru описал самые мрачные сценарии развития конфликта между США и Ираном. По его словам, если Вашингтон все же решится на блокаду Ормузского пролива, Тегеран в ответ нанесет удары по американским базам. В этом случае, считает эксперт, существует реальный риск перехода к тактическому ядерному оружию.

"Самая большая опасность заключается в том, чтобы это все не переросло в применение тактического ядерного оружия США", – заявил Кнутов.

Он также подчеркнул, что Иран едва ли откажется от создания собственной атомной бомбы, особенно после убийства своего руководства и массированных бомбардировок. "Он, наоборот, сейчас будет любым путем стремиться создать атомную бомбу", – добавил эксперт.

При этом Кнутов назвал действия американцев незаконными, отметив, что вся операция направлена прежде всего на давление на Китай. Однако у Пекина, по его словам, есть стратегический запас нефти почти на 280 дней, поэтому серьезно навредить Поднебесной не получится. А вот Индия и сам Иран могут пострадать.

Ранее американская сторона уже понесла чувствительные потери в Иране. Во время спасательной операции пилота сбитого истребителя F-15E США лишились двух вертолетов Black Hawk и транспортного самолета C-130. Издание Military Watch Magazine назвало эти потери "беспрецедентными со времен окончания холодной войны".