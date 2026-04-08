Ynet: Израилю придется заплатить высокую цену за прекращение огня

"Врата ада": в Израиле накинулись на Трампа из-за перемирия
Израильтяне крайне недовольны развитием событий

В Израиле поднялась резкая волна критики в адрес хозяина вашингтонской администрации Дональда Трампа после его решения согласиться на временное перемирие с иранцами. Израильские СМИ открыто заявляют: за эту паузу приходится расплачиваться Тель-Авиву.

Издание Ynet пишет, что Белый дом переложил последствия своей политики на союзника. По мнению авторов, Трамп, согласившись на прекращение огня, виртуозно избавил себя от необходимости выполнять жесткие обещания по "уничтожению" Ирана, и при этом вынудил израильтян взять на себя все издержки этого решения.

"Прекращение огня освободило его от обязательства сдержать свое слово и открыть Ирану врата ада", – негодуют в местной прессе.

Особое возмущение у израильтян вызывает ситуация на ливанском направлении. В публикации подчеркивается, что ЦАХАЛ оказался вынужден остановить боевые действия против "Хезболлах" именно в тот момент, когда операция только набирала обороты и не дала никакого результата.

Ранее Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня.

Источник: Ynet ✓ Надежный источник
