Комиссаренко рассказал о реакции зрителей в США на упоминание Белоруссии

Молодой человек был крайне удивлен

Стендап-комик Слава Комиссаренко поделился забавной историей, которая произошла с ним на выступлении в США. Во время концерта артист вскользь упомянул Белоруссию и вдруг заметил, что зал отреагировал гораздо теплее, чем он ожидал.

Заинтригованный юморист предложил зрителям, тесно связанным с этой страной, откликнуться аплодисментами – и он был ошеломлен: из примерно 700 человек в зале хлопать начали около 500. Попытавшись разобраться, комик спросил, откуда именно приехали зрители. В ответ из зала громко прозвучало название города Гродно.

Комик был крайне поражен таким большим количеством соотечественников. Артист в шутливой форме удивился такому повороту событий и задался вопросом, почему эти люди оказались в США, а не, например, в Польше.

Позже зрители объяснили, что решение переехать за океан они приняли, опираясь на рекомендации знакомых.

Ранее артист рассказывал о проблемах с выступлениями в Европе. Так, в Нидерландах организатор шоу присвоил деньги за концерты и подставил звезду, из-за чего его выступления оказались сорваны.