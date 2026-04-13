Актриса Руби Роуз обвинила Кэти Пэрри в сексуальном насилии

Знаменитость поделилась шокирующими подробностями

Австралийская актриса Руби Роуз выступила с резонансным заявлением, обвинив Кэти Пэрри в неподобающем поведении. Знаменитость утверждает, что стала жертвой сексуального насилия. Популярный артистка вспомнила давний эпизод, который произошел два десятилетия назад в одном из ночных клубов Мельбурна.

Она рассказала, что в тот момент отдыхала в компании друзей, сидя рядом с близким человеком, когда к ней подошла известная певица. Ситуация резко приняла шокирующий и унизительный характер. Жертва утверждает, что певица сняла с себя нижнее белье и начала тереться интимными местами о ее лицо. Произошедшее вызвало у девушки сильную физическую реакцию и состояние шока, дошло до того, что беднягу стошнило.

Как уточнила актриса, на тот момент ей было около 20 лет. Она призналась, что тогда не стала обращаться в правоохранительные органы, поскольку боялась, что ей не поверят и не окажут поддержку. Спустя много лет Роуз решилась публично рассказать об этом. Певица данный инцидент пока никак не прокомментировала.