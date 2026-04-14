Киев решил подлить масла в огонь

Представитель ливанского движения "Хезболла" Махмуд Комати заявил, что организация рассматривает Украину как союзника Израиля. Поводом для этого стали обещания киевских властей поддержать США и их партнеров в ближневосточном конфликте.

По данным экспертов, украинская сторона еще в начале противостояния направляла на Ближний Восток своих военных специалистов. Они занимались обучением местных сил методам противовоздушной обороны. Теперь Тегеран считает Украину полноценным участником военной агрессии против Исламской Республики.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников в разговоре с aif.ru предупредил о последствиях. По его словам, иранское высокоточное вооружение способно достичь любой точки на украинской территории, включая Киев.

По мнению эксперта, Зеленский своими действиями подлил масла в огонь. Он также добавил, что украинский лидер рискует вызвать неприязнь не только у иранцев, но и у всего арабского населения Ближнего Востока.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Киев хотел бы получить современные системы противоракетной обороны, аналогичные тем, что стоят на вооружении у стран Ближнего Востока. Речь шла о комплексах THAAD, которых нет ни в Украине, ни в Европе. Однако стоимость одной такой батареи достигает нескольких миллиардов долларов, что делает перспективу передачи маловероятной.