Наследство балерины Богуславской не могут получить из-за отсутствия завещания

Кровных родственников у бывшей артистки Большого театра не осталось, и недвижимость пустует

В центре Москвы, в Большом Каретном переулке, уже пять лет пустует элитная двушка. Квартира площадью 70 квадратных метров принадлежала Алле Богуславской – бывшей артистке Большого театра и близкой подруге Майи Плисецкой. Женщина умерла в 2022 году в 89 лет. Детей у нее не было, супруг ушел из жизни раньше.

По данным Mash, стоимость квартиры оценивают примерно в 38 миллионов рублей. Вместе с драгоценностями, антиквариатом и авторскими правами на хореографический этюд общая сумма наследства достигает 70 миллионов.

Прямых наследников у Богуславской не осталось. По закону жилье должно было отойти государству еще осенью 2022 года. Однако неожиданно объявился племянник покойного мужа. Мужчина пытается получить имущество, но четвертый год не может этого сделать. Он не кровный родственник балерины, а завещания с его именем нет. Без документа доказать право на наследство почти невозможно.

Юристы поясняют: такую недвижимость никто не тронет, пока не появятся кровные родственники. А их, судя по всему, нет.

Майя Плисецкая, легендарная балерина, умерла в 2015 году в Германии от сердечного приступа. Ей было 89 лет. Ее супруг, композитор Родион Щедрин, пережил ее на несколько лет.