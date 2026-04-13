Биологи потребовали немедленно запретить варку живых раков

Результаты новых исследований показали страшную картину

Привычная практика варки живых ракообразных может оказаться куда более жестокой, чем считалось раньше. Новые данные указывают на то, что омары действительно испытывают боль, а не просто реагируют на раздражители автоматически.

В ходе исследования специалисты обратили внимание на то, как ракообразные ведут себя под воздействием обезболивающих. Оказалось, что такие вещества, как лидокаин и аспирин, заметно снижают их реакцию на болезненные электрические импульсы. Это дало основания предположить, что они полноценно ощущают боль.

Ранее было известно, что ракообразные избегают опасных условий: они стараются уйти от источников тепла и проявляют явное беспокойство при угрозе. Однако долгое время оставался открытым вопрос – это осознанная боль или лишь ноцицепция, то есть рефлекторный ответ организма. Новые наблюдения, по мнению ученых, говорят в пользу первого варианта.

Эксперименты показали, что норвежские омары при воздействии электрических разрядов активно пытаются спастись, резко двигая хвостом. Но после применения обезболивающих это поведение практически исчезает, что, по оценке исследователей, указывает на сходство восприятия боли у ракообразных и человека.

На фоне этих выводов все громче звучат призывы пересмотреть кулинарные традиции – накопленные научные данные свидетельствуют о негуманности подобных методов и требуют изменения отношения к этим существам.