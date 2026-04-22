Домработница Кайли Дженнер подала на нее в суд из-за унижений

Кайли Дженнер. Фото: соцсети
Вокруг имени знаменитости разгорелся грандиозный скандал

Скандальная ситуация вокруг Кайли Дженнер стремительно набирает обороты: бывшая домработница обвинила звезду в создании унизительной и враждебной атмосферы и подала иск. По словам Анджелики Васкес, она начала работать в доме знаменитости осенью 2024 года, однако уже в первые недели столкнулась с холодом и невыносимыми в эмоциональном плане условиями труда.

Женщина утверждает, что другие работники систематически ее унижали, делая акцент на происхождении, акценте и религиозных взглядах. Ей доставались самые тяжелые задания, в ее адрес постоянно звучали публичные оскорбительные замечания.

Кроме того, недовольная женщина заявила, что на нее перекладывали чужие обязанности, а все ее жалобы игнорировались. Постоянное напряжение привело к тревожному состоянию, из-за чего летом прошлого года она была вынуждена уйти с работы.

Хотя сама Дженнер, как следует из иска, напрямую не участвовала в эмоциональных издевательствах над жертвой, та считает, что звезда не предприняла никаких мер, чтобы остановить происходящее. Теперь истица требует компенсацию за моральный вред. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру". 

Источник: TMZ ✓ Надежный источник
